El Centre Parroquial Santa Creu presenta l'obra "El dubte"

26.03.2021 | 04:00

El grup de teatre escènic de Santa Creu prepara per al mes d'abril, els dies 17, 18, 24 i 25, l'obra "El dubte", de John Patrick Shanley. La peça està interpretada per Gemma Terés, Mercè Coll, Aurelio Rodríguez i Marta Espachs. La representació tindrà lloc a la Sala Xavi Sallent del carrer de Pere de Fizes, 25. L'aforament és limitat i el preu de l'entrada és de 10 euros a la taquilla. Les reserves es poden fer al número de telèfon 601099030. "El dubte" és una obra clau del teatre contemporani americà, que narra com una monja d'una escola escampa la sospita que el mossèn del barri abusa sexualment d'un alumne....