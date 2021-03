L'actor Pere Arquillué, en una imatge promocional de l'obra. David Ruano L'actor Pere Arquillué, en una imatge promocional de l'obra.

Última oportunitat per a veure Pere Arquillué amb "53 diumenges"

Redacció

25.03.2021 | 04:00

L'obra teatral "53 diumenges", dirigida per Cesc Gay i protagonitzada per l'actor terrassenc Pere Arquillué, finalitzarà el pròxim 18 d'abril la seva exitosa temporada al Teatre Romea de Barcelona, sense pròrrogues possibles. L'espectacle, en cartellera des del 4 de desembre, ha estat un veritable èxit de crítica i públic. Arquillué ha estat coronat com a "rei de la comèdia", mentre que diversos experts han ressaltat "el talent especial" de Gay a l'hora d'abordar els conflictes de la classe mitjana. L'obra, que representa la segona incursió del cineasta català en les arts escèniques, compta amb un repartiment format per...