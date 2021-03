Sandra Cooper porta el seu tribut a Amy Winehouse a la Nova Jazz Cava

L. M.

25.03.2021 | 04:00

El Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa proposa per a aquest cap de setmana una programació de concerts a la Nova Jazz Cava una mica més reduïda que en ocasions anteriors i és que diumenge no hi haurà actuació. No obstant això, l'oferta musical d'aquest emblemàtic equipament cultural presenta diverses propostes força atractives.

El plat fort de la programació arribarà demà, divendres, amb l'actuació de l'artista matadeperenca Sandra Cooper, amb totes les entrades ja exhaurides. La cantant vallesana pujarà a l'escenari de la Nova Jazz Cava acompanyada de la Robin Banerjee Band.

El projecte que presentaran, sota el títol "Tribute Amy Winehouse" + "Single Mama", és el de la nova aventura creativa que el guitarrista oficial de la desapareguda diva del soul Amy Winehouse, Robin Banerjee, ha iniciat amb Cooper, una de les grans promeses del jazz, formada i membre de la Big Bang del Taller de Músics. De veu profunda i amb facilitat per a la improvisació, destaca la versatilitat amb la qual la vocalista matadeperenca emergeix pels terrenys del blues, el soul i el jazz, així com la seva capacitat per arrelar-se al rock més clàssic i fins i tot, atrevir-se amb la bossa nova i el reggae.

Banerjee hi va contactar per la qualitat artística, la influència i semblança física amb la genuïna cantant britànica. I en molt poc temps han aconseguit una gran connexió i no han parat de compondre temes i fer tributs a la mítica i malaurada Amy.

"Single Mama" és el primer projecte en comú de Cooper i Banerjee; un disc dedicat a la dona a través de la diversitat dels seus temes i un acurat treball; una història personal de mare soltera, lluitadora davant les adversitats i que, gràcies a les oportunitats, s'inspira per fer realitat aquells somnis callats i oblidats. En aquest àlbum, Cooper dona veu a les dones i posa de relleu que es pot ser mare i artista alhora.

Llorenç Colomar i Fredi's Jazz Band

Abans d'aquesta actuació, avui, dijous, la Nova Jazz Cava acollirà una edició més de les seves ja tradicionals jam sessions. En aquesta ocasió, els protagonistes seran els integrants del Llorenç Colomar Quartet, amb Llorenç Colomar al piano, Pablo Martín al saxo tenor, Héctor Tejedo al contrabaix, i Roger Calduch a la bateria.

Dissabte serà el torn de la Fredi's Jazz Band, de l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera, amb un concert que ja ha venut totes les entrades. Amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, compartir-la i saber treballar en equip, la banda dirigida pel saxofonista vilafranquí Enric Alegre, manté intacte el seu esperit original. El repertori que ofereixen és especialment jazzístic: va des del swing fins a la bossa nova, el blues, el boogie i les balades. A la Nova Jazz Cava, el públic podrà sentir en primícia els temes del seu primer disc, que gravaran al mateix espai el 30 i 31 de març.

Totes les actuacions seran a les 20 hores.