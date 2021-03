L'acte de lliurament es va celebrar en format semipresencial. L'acte de lliurament es va celebrar en format semipresencial.

Premi a la història de les colònies industrials

Redacció

25.03.2021 | 04:00

La 28a edició dels Premis Bonaplata, organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), ha premiat Albert Balcells i Rosa Serra pel seu estudi "Les colònies industrials de la Conca del Llobregat, 150 anys d'història" en la categoria Estudis - Fundació Caixa d'Enginyers 2020. Els Premis Bonaplata tenen com a finalitat premiar l'interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya, amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre la seva importància com a testimoni de la nostra història. El treball guardonat enguany recorre la història de les...