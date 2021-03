L'Escac és considerada una fàbrica de talent. L'Escac és considerada una fàbrica de talent.

Nou programa de l'Escac per aprendre a fer ficció audiovisual

Redacció

24.03.2021 | 04:00

El programa "Showrunner: Aula de Ficció", creat per l'Escac (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) i Mediaset Espanya per formar i convertir a joves talents creatius en els futurs "showrunners" de la ficció nacional, ha obert el procés d'inscripció i selecció d'alumnes per a la seva segona edició. Aquest programa es va crear el 2019 amb la finalitat de formar els seus alumnes d'una manera integral en l'àmbit de la ficció televisiva, un dels continguts de major demanda en la indústria audiovisual. El programa conclourà la seva primera edició amb el primer dels seus projectes, "Detectiu Romi", en fase de...