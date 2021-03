Feliu Formosa es retrobarà avui amb Terrassa per descobrir el seu nou llibre poètic. Feliu Formosa es retrobarà avui amb Terrassa per descobrir el seu nou llibre poètic.

Feliu Formosa publica versos nous

Mercè Boladeras

24.03.2021 | 04:00

El poeta, dramaturg i traductor Feliu Formosa (Sabadell, 1936) es retrobarà avui amb Terrassa, una ciutat que coneix de primera mà perquè durant molts anys va estar vinculat a projectes teatrals (recordem l'antic Centre Dramàtic del Vallès, sota la direcció de Pau Monterde) i amb l'Institut del Teatre, centre on va exercir docència 25 anys, la major part dels quals a la ciutat. Formosa ha estat convidat per la llibreria La Temerària per presentar el seu nou poemari, "L'incert encontre", amb la companyia de Jordi Solà, que ha escrit l'epíleg, i Antoni Clapés, poeta i editor del llibre a través de Cafè Central. La trobada amb el poeta...