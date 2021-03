Felicitacions de l'Ajuntament

23.03.2021 | 04:00

El palmarès del Gaudí, encapçalat per la dissenyadora egarenca Mercè Paloma, ha estat motiu de felicitacions per part de l'Ajuntament de Terrasssa. Cal destacar que l'espot de l'anunci de la Gala dels Gaudí s'havia rodat al Teatre Principal de Terrassa amb els protagonistes Francesc Orella i Elisabet Casanovas, professor i exalumna a la popular i exitosa "Merlí". L'espot ha aconseguit més de 100 mil reproduccions. Aquesta nova col·laboració entre l'Acadèmia del Cinema Català i l'Ajuntament de Terrassa, com a ciutat Unesco de Cinema i des de la marca Terrassa City of Film, se suma a reforçar l'aposta local del cinema.