Conferències a l'Ateneu sobre sanitat i Muncunill

23.03.2021 | 04:00

Dues activitats per a aquesta setmana a l'Ateneu Terrassenc. Per una banda, aquest dimarts, a les 19 hores, hi haurà una conferència sobre la doctora Dolors Aleu i les primeres metgesses de Catalunya, a càrrec de Sara Fajula Colom, llicenciada en Història Contemporània i en Documentació i doctorada en Història de la Ciència. Serà en directe pel canal Youtube. D'altra banda, el dijous, hi haurà una conferència sobre l'arquitecte Muncunill a càrrec de Rafael Aróztegui que es podrà seguir en directe.