Trio Da Vinci guanya el 14è Premi de Música de Cambra

Mercè Boladeras

20.03.2021 | 04:00

Potenciar i albirar el talent musical de les noves formacions perquè aquestes puguin tenir la projecció necessària a les sales de concert. Aquest és l'objectiu fonamental del Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra que té una convocatòria biennal i que està organitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb la col·laboració d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Enguany hi havia edició, la número 14, i el primer premi ha estat per Trio Da Vinci, un grup integrat per Maria Florea Sitjà (violí), Marion Platero (violoncel) i Àlex Ramírez Gama...