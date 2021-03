La primavera de Botticelli. La primavera de Botticelli.

Primavera literària amb ulls de dona

Mercè Boladeras

20.03.2021 | 04:00

Dissabte d'estrena d'estació climàtica. Amb motiu de l'arribada de la primavera, l'època que més canvis provoca a la naturalesa, Diari de Terrassa ha cercat obra literària amb títol referent a la primavera i amb ulls de dona. N'hem escollit quatre que compleixen el perfil i el propòsit: "La primavera pendent", d'Ada Castells; "Una primavera per a Domenico Guarini", de Carme Riera; "La mort i la primavera", de Mercè Rodoreda ; i "Primavera, estiu, etcètera", de Marta Rojals. Les novel·les pertanyen a autores, algunes especialment molt reconegudes, com Mercè Rodoreda, de generacions distintes. Darrere del títol, hi...