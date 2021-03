Els components de 12 Cuerdas. Els components de 12 Cuerdas.

12 Cuerdas es vesteix de gala i presenta el seu primer disc

20.03.2021 | 04:00

El duo musical 12 Cuerdas format per Víctor Martínez i Rubén Lorente es vesteix de gala aquest diumenge per presentar el seu primer disc autoeditat a la Nova Jazz Cava, en el marc del cicle de música moderna. Amb una producció molt cuidada i unes col·laboracions de luxe, aquest disc reflecteix fidelment el seu so, el seu estil i la seva forma d'entendre la música. En el treball hi ha nous temes instrumentals que es mouen entre el flamenc i el jazz. Composicions pròpies i versions de músics que admiren (Paco de Lucía, Lennon/McCartney, Chucho Valdés o Michel Camino, entre d'altres) conviuen perfectament en aquest disc ple de matisos i energia. El concert, que...