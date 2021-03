Ruta del Museu de Terrassa d'"Heroïnes i bruixes"

19.03.2021 | 04:00

El Museu de Terrassa proposa per a aquest diumenge, 21 de març, un itinerari que permetrà descobrir la història de les dones dels segles XVI i XVII, fent un recorregut per carrers i places de l'antiga vila de Terrassa d'època moderna. El punt de trobada és la plaça del Progrés, davant de la zona de jocs infantils. La durada és de dues hores i el preu de 4 euros. Per sol·licitar plaça, cal fer una reserva al 93 739 70 72 o a l'adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat. La proposta ha sortit amb motiu del Dia Internacional de la Dona que, com se sap, aquí a Terrassa, el programa d'activitats s'estén gairebé al llarg de tot el mes...