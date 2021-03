"La Filomena va al Mercat" a l'Auditori Municipal. Lluís Clotet "La Filomena va al Mercat" a l'Auditori Municipal.

Ministrils del Raval porta el seu espectacle a l'Auditori

Redacció

19.03.2021 | 04:00

La formació Ministrils del Raval de Terrassa presenta aquest diumenge, dia 21 de març, a les 12 hores, el seu espectacle "La Filomena va al Mercat" a l'Auditori Municipal de Terrassa. L'obra musical compta amb l'actriu egarenca Alba Valldaura i el text i la direcció està a càrrec de Jordi Palet Puig. "La Filomena va al Mercat" es va presentar el passat 10 de gener al mateix espai i va obtenir un notable èxit. Tanmateix, aquell dia hi va haver una altra "Filomena" protagonista, es tractava del temporal de neu, vent i pluja que va passar per Catalunya. Aquest fet, juntament amb les restriccions de mobilitat per la Covid, va provocar que molta gent es quedés...