La formació de rock terrassenca, Wildeers, que canta en anglès i té un estil enèrgic i poc convencional. La formació de rock terrassenca, Wildeers, que canta en anglès i té un estil enèrgic i poc convencional.

El grup de rock Wildeers publica nou single i el primer videoclip a les xarxes

Mercè Boladeras

19.03.2021 | 04:00

Temps estranys per la pandèmia però, a la vegada, temps de molta creació cultural. El grup de rock Wildeers, que canta en anglès i està liderat per Joni Marin (cantant i guitarra), acaba de publicar nou single i el seu primer videoclip sobre el mateix. La composició es diu "Beyond my Reach" ("Fora del meu abast") i narra la història d'un amor perdut que ja no es podrà recuperar mai més o, si més no, serà molt difícil de restituir el que hi havia entre la parella. Marin diu sentir-se molt complagut amb el nou single que ja és el quart de la formació. "La lletra i la música és meva i dansa sobre...