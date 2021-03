Giuseppe Campisi, en una imatge promocional i al·legòrica de sembrar música. A. Sacco Giuseppe Campisi, en una imatge promocional i al·legòrica de sembrar música.

Giuseppe Campisi, de Sicília fins a Barcelona per amor al jazz

Mercè Boladeras

19.03.2021 | 04:00

Cap de setmana de concerts a la Nova Jazz Cava amb estrena a Terrassa i a Catalunya del nou treball de Giuseppe Campisi, músic i contrabaixista italià establert a Barcelona. Campisi presenta "Un imprevisto È La Sola Speranza", on la tradició afroamericana és el punt de partida per a un projecte atrevit que combina elements de swing, bossa nova i jazz contemporani. Campisi presentarà el seu nou àlbum, el segon que edita, el dissabte, acompanyat per una banda de fins a nou músics. Són Rita Payés, Lluc i Joan Casares, Irene Reig, Joan Mar Sauqué, Oriol Vallès, Toni Saigi i Héctor Floría. I es suma com a convidat especial, Ben van...