Gala de màgia amb quatre actuacions al Cafè L'artista

19.03.2021 | 04:00

Enginy, habilitat, il·lusió, somni... El Cafè Teatre "L'artista", situat al Passeig de les Lletres, ha organitzat per a aquest cap de setmana una Gala de màgia de proximitat. El conjunt d'artistes que figuren al cartell són Manu Llari (a la fotografia), Josué Bolaños, Antonio Martínez i Pablo Garrido. L'espectacle serà presentat per Mattilde. Hi haurà sessions el dissabte i el diumenge i seran a les 16 hores, 18 h i 20.30 hores. El preu és de 12 euros per al públic infantil i de 15 euros per al públic adult. La consumició està inclosa. El Cafè Teatre "L'artista" té l'acreditació d'"Espai de...