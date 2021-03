De Terrassa fins al programa VídeoArt de Brasil

18.03.2021 | 04:00

Roser Gerona, de nom artístic Rrose Present, ha estat convidada a participar en el programa internacional Panorama Vídeo Art+Cinema Experimental -Vol#3 del Brasil que se celebra del 19 de març al 20 d'abril de manera telemàtica. L'artista hi presentarà l'obra "Los trazos del tiempo" i és una de les 15 obres seleccionades d'artistes de 13 països. Aquest certamen arriba enguany a la seva 3a edició i té com un dels objectius donar veu a autors joves i/o experimentats. L'artista ha estat escollida com a representant de l'Estat espanyol i és l'única en la seva categoria.