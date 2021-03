L'actor Albert Suárez, de 31 anys, és al darrere del "crowdfunding" del curtmetratge "Esparto". alberto tallón L'actor Albert Suárez, de 31 anys, és al darrere del "crowdfunding" del curtmetratge "Esparto".

Albert Suárez impulsa un "crowdfunding" per al curt "Esparto"

Emili González

18.03.2021 | 04:00

En Gustavo és un home entrat en la trentena de classe alta, ben relacionat, que gaudeix dels privilegis de tenir una vida acomodada sense ser-ne massa conscient. En Jaime, en canvi, ha de treballar de valent dia a dia, i ve tant des de baix que sent que no té res a perdre. Els seus camins, aparentment tan dispars, s'entrecreuaran en un àrid punt d'una carretera secundària de Castella, quan el Gustavo té un accident i en Jaime l'ha de venir a rescatar amb la grua. La trobada ocorre entre camps tan erms i secs com l'espart, el material que dona nom a aquest curtmetratge ("Esparto"), en què intervindrà el jove actor terrassenc Albert Suárez, que a més assumeix el rol de...