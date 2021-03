Un dels quadres culinaris de l'exposició al restaurant Cal Felip. Un dels quadres culinaris de l'exposició al restaurant Cal Felip.

Exposició d'aquarel·les de l'artista Ariadna Simó

18.03.2021 | 04:00

Quadres de fruites, de postres, de peix, d'una sopa d'all... Són algunes de les creacions de temàtica culinària que l'artista terrassenca Ariadna Simó, de 37 anys, exposa durant tot el mes de març i fins al pròxim 5 d'abril al restaurant Cal Felip, situat al carrer de Sant Pau, número 15. "Partner" creativa per a empreses, artista "freelance" i docent en format presencial i virtual, Simó destaca que l'exposició es pot dividir, de fet, en tres apartats. "A la mostra hi ha una part de l'última sèrie que he creat sobre quadres de cuina, alguns dels quals seran l'estampa d'una pròxima col·lecció de papereria i parament...