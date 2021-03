La cantant Sandra Cooper, una de les artistes que ha rebut la beca. La cantant Sandra Cooper, una de les artistes que ha rebut la beca.

Cases de la Música beca 15 projectes de la ciutat

Redacció

18.03.2021 | 04:00

Un any més, Cases de la Música ha anunciat els guanyadors del Programa de Suport a la Creació Musical i Terrassa ha estat beneficiada. Els 15 grups becats de la ciutat són: Beca de Composició d'SGAE per a Lu Rois (Lluïsa Anna Ruiz Pérez); Beca d'Enregistrament d'una Càpsula Audiovisual per a Guimeu, Galgo Lento, Xicu, Amber Figueroa i Sandra Cooper; Beca d'Enregistrament en Estudi per a Secundària; Beca de Producció de Directe per a Pantaleó, Guineu i Fancy Candy Girls i Beca Km. O per a 31 Fam, Yudi Saint X, Galgo Lento, Jardín de Fátima, Laura Valls, Secundària i Mabel Flores. Com ja és habitual, la convocatòria estava oberta a...