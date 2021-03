El Museu Tèxtil ha fet un conte de l'exposició modernista. El Museu Tèxtil ha fet un conte de l'exposició modernista.

"El Modernisme i les flors", un conte per a visitar en família

Redacció

17.03.2021 | 04:00

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) ha posat a l'abast el conte per a descarregar i visitar en família "El Modernisme i les flors". És un material disponible per a famílies amb infants d'entre 3 i 8 anys per a realitzar la visita els dimarts i dijous a les 17 o les 18 hores. Cal inscripció prèvia a inscripcions@cdmt.cat. Aforament limitat. L'activitat és per a descobrir en família l'exposició "El Modernisme i les flors", un material didàctic infantil per recórrer els diferents àmbits de la mostra. Un conte amb il·lustracions per anar llegint durant la visita i amb proposta d'activitats per a...