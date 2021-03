Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, que té seu al Vapor Aymerich, Amat i Jover. nebridi aróztegui Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, que té seu al Vapor Aymerich, Amat i Jover.

El MNACTEC obté el distintiu "Espai de cultura responsable"

Redacció

17.03.2021 | 04:00

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) a Terrassa ha obtingut el distintiu "Espai de cultura responsable". Es tracta d'un certificat que concedeix el Departament de Cultura de la Generalitat i que acredita els espais culturals que adopten protocols sanitaris per la Covid-19. Amb la seva incorporació, ja són 181 els equipaments culturals catalans inscrits al cens d'espais de cultura responsables d'acord amb les mesures per la pandèmia sanitària. Per a obtenir el distintiu cal haver tramitat prèviament la inscripció al cens d'espais de cultura responsables, creat a través del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. La creació del...