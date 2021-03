Una escena de l'obra "Les arrels" del grup de teatre d'Amics de les Arts que ha aconseguit dos guardons al concurs d'Olesa. Mireia Izquierdo Una escena de l'obra "Les arrels" del grup de teatre d'Amics de les Arts que ha aconseguit dos guardons al concurs d'Olesa.

Amics de les Arts guanya dos premis de teatre amb l'obra "Les arrels"

Mercè Boladeras

17.03.2021 | 04:00

La 36a edició del Concurs de Teatre de la Vila d'Olesa de Montserrat ha atorgat dos premis al grup de teatre d'Amics de les Arts per l'obra "Les arrels", d'Arnold Wesker. Els guardons són per la segona i la tercera millor actriu principal i han estat per a Anna Massallé i Anna Clariana. La directora del muntatge, Maria Miralda, s'ha expressat satisfeta pel premi perquè "significa un reconeixement al treball que fem amb tant d'entusiasme". Amics de les Arts va estrenar "Les arrels" la tardor de 2019 al seu espai escènic de l'entitat. L'obra té com a protagonista la jove Beatie Bryant (personatge que interpreta Anna Massallé) que arriba al seu poble natal,...