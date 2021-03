La formació de cambra Tempus Trio, una dels finalistes al premi. La formació de cambra Tempus Trio, una dels finalistes al premi.

El Premi Montserrat Alavedra, aquest dijous

Redacció

16.03.2021 | 04:00

Les formacions Tempus Trio, Quartet Atenea i Trio Da Vinci són les finalistes del 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra, després de la valoració del jurat i d'assistir a les audicions celebrades del 12 al 14 de març a l'Auditori Municipal. A les fases finals hi van participar set formacions. La gala de lliurament tindrà lloc aquest dijous, 18 de març, a les 19 hores, al Centre Cultural Terrassa, i es podrà seguir en directe per Terrassadigital. A l'acte es donaran a conèixer el primer i segon premi, així com la menció a la millor interpretació d'una obra d'autor català. La convocatòriaEl Premi BBVA de Música de...