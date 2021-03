La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, que és la impulsora d'aquest programa. Nebridi Aróztegui La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, que és la impulsora d'aquest programa.

"Hem d'ajudar a sembrar, cultivar i retenir el talent que hi ha a la ciutat"

M. B.

16.03.2021 | 04:00

L' Ajuntament de Terrassa, a través de la regidoria de Cultura, que té com a titular a Rosa Boladeras, ha fet una aposta per la creació artística amb ADN de Terrassa. Es tracta del programa Terrassa Crea, dotat amb 200.000 euros, i que està destinat a donar suport a projectes semiprofessionals i professionals en els àmbits de les arts escèniques i visuals, circ, dansa, música i lletres i pensament. La convocatòria per a presentar les propostes està oberta fins al 28 de març. La regidora de Cultura defensa el programa i es mostra confiada que serà un èxit. "És una iniciativa que Terrassa necessita. Terrassa té escoles de...