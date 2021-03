Portes que fan història Portes que fan història

Domènec Ferran i Gómez, historiador de l'art

13.03.2021 | 04:00

Entrar i sortir per una porta és un dels fets quotidians que repetim més vegades a la nostra vida. Però potser mai hem pensat com són i a què responen aquests elements que sovint les flanquegen. Les formen a partir del buit en el mur on estan encastades, el llindar, els muntants o brancals, les fulles, els picadors, i en general els elements que les ornamenten. La porta exterior és la carta de presentació de l'edifici i, com la mateixa arquitectura, s'ha transformat al llarg de la història seguint corrents funcionals i artístics. Formen part de la història de l'art català les magnífiques portalades esculpides romàniques, les de les grans catedrals...