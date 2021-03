Les biblioteques van estar tancades entre el 14 de març i l'1 de juny de l'any passat. A partir d'aquella data, es va anar reobrint el servei de préstec i consulta. Alberto Tallón Les biblioteques van estar tancades entre el 14 de març i l'1 de juny de l'any passat. A partir d'aquella data, es va anar reobrint el servei de préstec i consulta.

Lectures en època de pandèmia

Mercè Boladeras

13.03.2021 | 04:00

La pandèmia, que va esclatar ara fa un any, va capgirar el dia a dia en tots els àmbits i vam descobrir o redescobrir altres maneres d'ocupar les hores. Les persones amants de la lectura que solen anar a les biblioteques es van trobar que aquest servei es va tancar en hores com tants d'altres. Aquests centres plens de llibres per gaudir van estar confinats des del 14 de març fins a l'1 de juny coincidint amb el temps més dur de la crisi sanitària. A partir d'aquell moment, es va poder recuperar el servei de préstec aplicant les mesures previstes, i els lectors van començar a sol·licitar aquells títols que tenien al paper escrit, al mòbil o a la memòria. Reserves...