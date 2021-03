Diversitat d'oferta La cultura és segura Diversitat d'oferta La cultura és segura

Mercè Boladeras

13.03.2021 | 04:00

Terrassa és una ciutat referent en oferta cultural diversa. Les entitats i institucions que programen des de fa temps han fet front a la Covid-19 i han programat i reprogramat tant com ha estat necessari per portar espectacles als escenaris i en línia. La Nova Jazz Cava va ser pionera en la represa de l'activitat cultural a la ciutat després del confinament i va obrir programa amb el cicle d'estiu al pati amb el Jazz a la fresca. Des de llavors, va continuar i, fins i tot, va ser innovadora en oferir el concert de fi d'any (a la imatge superior a l'esquerra) a l'hora del vermut. En el balanç, estima que durant el 2020 va tenir un total de 5.234 espectadors, dels quals 1.673 van ser presencials i 3.561 via...