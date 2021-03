Elisabet Casanovas i Francesc Orella, en el Cinema Principal de Terrassa, on s'ha rodat l'espot. Elisabet Casanovas i Francesc Orella, en el Cinema Principal de Terrassa, on s'ha rodat l'espot.

L'espot dels Premis Gaudí té com escenari el Teatre Principal

Redacció

12.03.2021 | 04:00

A TV3, als cinemes de Catalunya, a les pantalles de TMB i FGC i a les xarxes socials de l'Acadèmia del Cinema Català, es va estrenar ahir l'anunci promocional dels XIII Premis Gaudí, protagonitzat pels actors Francesc Orella i Elisabet Casanovas, professor i alumna a "Merlí". Tots dos, en el paper dels seus personatges en aquesta sèrie catalana que ha girat el món, es troben casualment a la cua d'una taquilla l'any 2022, amb la sala plena i ganes de celebrar el cinema compartit i en pantalla gran. L'Acadèmia ha comptat novament amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa que, com a Ciutat UNESCO de Cinema i des de la marca Terrassa City of Film, fa una aposta estratègica per...