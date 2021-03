Jaume Ferrer, guanyador de l'últim premi de contes Anna Murià. Jaume Ferrer, guanyador de l'últim premi de contes Anna Murià.

Convocat el III Premi de Contes Anna Murià

11.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l'entitat local Amics de les Arts i Joventuts Musicals, convoca el premi Ciutat de Terrassa Anna Murià de contes en català. El premi s'atorgarà a un llibre de contes inèdits i escrits en català, d'una extensió no inferior a 200 mil ni superior a 300 mil caràcters amb espais, és a dir, la normal d'un volum d'aquestes característiques. Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. Només es podrà presentar una obra per autor o autora. No s'hi podran presentar els autors o les autores que hagin guanyat edicions anteriors del mateix premi. Els...