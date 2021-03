El duet Itzipa, amb la terrassenca Anna Jané i Aura Maurí, lidera la nova programació. El duet Itzipa, amb la terrassenca Anna Jané i Aura Maurí, lidera la nova programació.

Tornen els concerts en viu i en directe a la Casa de la Música-El Vapor

Redacció

10.03.2021 | 04:00

La Casa de la Música de Terrassa, amb seu a El Vapor, torna a activar la seva activitat estable de música en directe. Després d'unes setmanes on el nombre de concerts en directe s'havia reduït significativament a causa de les mesures establertes per la situació sanitària, l'espai de creació musical de la ciutat torna amb més força que mai, apostant per un cartell amb artistes locals i de gèneres musicals molt diversos. Les encarregades de donar el tret de sortida a la programació de concerts seran Itzipa, que ho faran aquest dissabte, dia 13, a El Vapor a partir de les 18 hores, i que van ser guanyadores d'una de les Beques de Suport a la Creació 2020...