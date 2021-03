Espectacle al Teatre Principal. Espectacle al Teatre Principal.

Ajut municipal de 200 mil euros per a la creació artística

Redacció

10.03.2021 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Cultura, ha posat en marxa una iniciativa de suport econòmic al sector professional artístic. Es tracta de les subvencions Terrassa Crea per a l'any 2021, dotades amb un total de 200 mil euros, per a projectes culturals per a la ciutat vinculats als àmbits de les arts i el pensament al terme municipal de Terrassa o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat. L'objectiu és el de donar suport i estimular la creació i la producció artística en tots els seus àmbits. El projecte aprovat formarà part de les temporades artístiques professionals o dels cicles...