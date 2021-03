Ramon Vidal, nou president de l'Ateneu Terrassenc. Ramon Vidal, nou president de l'Ateneu Terrassenc.

Ramon Vidal, nou president de l'Ateneu

Redacció

09.03.2021 | 04:00

L'Ateneu Terrassenc acaba d'estrenar nova junta que, d'ara endavant, estarà presidida per Ramon Vidal i tindrà a la vicepresidència a Cèlia Ros i Josep Maria Sans. Les eleccions es van fer aquest dissabte i es van convocar després del buit a la presidència que hi havia pel traspàs de Josep Corominas, qui va exercir el càrrec en els darrers deu anys. En el seu parlament, el nou president, que va tenir un record especial per a Corominas, va marcar alguns dels objectius de l'entitat a curt termini, que passen per l'adaptació del seu funcionament a les tecnologies virtuals, la qual cosa asseguraria la seva pervivència mentre duri aquesta situació motivada per la...