David Pérez va rebre el premi a casa, acompanyat de les també premiades actrius Patricia López i Jone Laspiur. David Pérez va rebre el premi a casa, acompanyat de les també premiades actrius Patricia López i Jone Laspiur.

Goya a David Pérez, de l'Escac

M. B.

09.03.2021 | 04:00

De nou, els Premis Goya, en la seva 35a edició marcada per la pandèmia, han reconegut el talent que surt de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) amb seu a Terrassa. Aquesta vegada, David Pérez Sañudo, "alumni" del Màster en Direcció, ha guanyat el Premi Goya al Millor Guió Adaptat per la seva òpera prima "Ane". A més, la pel·lícula ha estat mereixedora de dos premis més: el de Millor Actriu Protagonista per Patricia López i el de Millor Actriu Revelació per Jone Laspiur. El guardó, que li va entregar via telemàtica el veterà actor i director Tristan Ulloa, va ser celebrat...