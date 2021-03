Valeria Guglietti porta la màgia de les ombres xineses a l'Auditori Municipal

Mercè Boladeras

06.03.2021 | 04:00

La programació de l'Auditori Municipal dona entrada el diumenge a una proposta suggerent com és un espectacle d'ombres xineses per a tota la família. Porta el nom de "Mano y Mano" i està interpretat i creat per Valeria Guglietti, d'Argentina i establerta a Catalunya fa uns vint anys. L'obra comptarà amb música en directe de Sergi Sirvent, multiinstrumentista, i Gaspar, el fill de l'artista, a la percussió. "Mano y Mano" té com a protagonista a un home solitari que, assegut a la barra d'un bar, s'endinsa en una nebulosa de pensaments, imatges i situacions. En aquest viatge personal apareix l'esperança i l'amor embolcallats en molta poesia i sensibilitat....