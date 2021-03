Un home de teatre polifacètic

06.03.2021 | 04:00

Òscar Intente (1966) és un actor molt polifacètic, capaç d'arriscar i deixar-se la pell en comèdia i drama, en companyia i sol. Ha treballat amb moltíssimes companyies i en textos clàssics i contemporanis, de la mà d'Adolfo Marsillach, Ricard Salvat, Oriol Broggi, Carme Portacelli, Pep Tosar, per citar alguns directors de l'escena. En solitari, fent monòlegs, posa la veu, el to i el ritme als versos de poetes catalans. A més, ha portat a l'escenari textos més compromesos en l'àmbit social i polític com "La idea d'Europa" i "Sobre la tirania". És hereu de l'Aula Brecht del gran poeta i dramaturg Feliu Formosa.