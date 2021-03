Dansa a la fàbrica Alberto Tallón Dansa a la fàbrica

Mercè Boladeras

06.03.2021 | 04:00

Terrassa s'ha adherit per primer any al festival de Dansa Metropolitana i, a més, ha estat la capital inaugural amb la secció del programa que es diu "Filatures". La ciutat va fer obertura amb dos espectacles relacionats amb les dones i el protagonisme que van tenir en la indústria tèxtil. El focus d'atenció es va traslladar al Vapor Aymerich, Amat i Jové, seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. La inauguració va prendre com a referència la filatura amb dues peces curtes que parlen de la dona i de la mecanització en relació amb el món de les fàbriques tèxtils. Primer, es va presentar "Máquinas...