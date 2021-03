Les sessions matinals han reunit 679 espectadors. Nebridi Aróztegui Les sessions matinals han reunit 679 espectadors.

El Sex Education Film Festival ja té guanyadors

Emili González

05.03.2021 | 04:00

Ahir es van donar a conèixer els premiats de la primera edició del Sex Education Film Festival, un certamen internacional que té com a objectiu difondre i divulgar l'educació sexual a través de curtmetratges. En la categoria "Teens", el premi del jurat va recaure en el curt "Toi aussi ça the chatouille?", dirigit per Lucia Valverde; mentre que en la mateixa categoria, el premi del públic va ser per a "Mi pequeño, gran samurai", dirigit per Arantza Ibarra. Pel que fa a la categoria d'adults, el jurat va reconèixer el treball "Carne", signat per Camila Kate, mentre que el públic va triar com a guanyador el curtmetratge titulat...