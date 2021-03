Una escena de l'espectacle "Camí a l'escola" de la companyia Campi qui pugui. Pedagogia de l'espectacle Una escena de l'espectacle "Camí a l'escola" de la companyia Campi qui pugui.

Gaudir i aprendre alhora

M. B.

05.03.2021 | 04:00

El curs escolar va acompanyat sempre d'una oferta d'activitats per a l'alumnat, especialment des dels més petits fins a l'ESO. Pedagogia de l'Espectacle és un dels agents que té més renom i experiència en l'organització d'activitats a través de les quals també es pot aprendre i fomentar el gust per la cultura en el concepte més ampli. Pedagogia va començar, com és habitual, a l'inici del curs, al setembre, però el primer trimestre va haver de reinventar-se per la Covid, i portar els espectacles fins a les escoles amb el valor afegit d'una atenció més personalitzada i més limitada d'aforament. Amb l'any nou, la programació ha...