04.03.2021 | 04:00

Com cada dijous hi ha sessió de Jam Session. La primera d'aquest mes és la d'Oriol Vallès (trompeta) i Irene Reig (saxo alt) que volen donar "La Batalla!". Així, almenys, és com es presenten. Els dos músics estaran acompanyats per Xavi Castillo (contrabaix) i Joan Casares (bateria). En la prèvia, el concert vol ser un reflex del dia i la nit, del yin i el yang, el meló i la síndria. Amb aquesta descripció, doncs, avancen que serà una actuació plena de contrastos.