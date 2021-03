Moya Trio i Gonzalo del Val presenten nou àlbum a la Nova Jazz Cava

Redacció

04.03.2021 | 04:00

La programació de la Nova Jazz Cava del mes de març s'obre amb la presentació d'últimes novetats discrogràfiques. La primera, aquest divendres, estarà a càrrec del pianista i compositor argentí Cristian Poyo Moya, amb "My Best Blues Piano", un treball d'old blues, boogies, ragtime swing i alguna picada d'ullet al jazz de figures com Oscar Peterson, Monty Alexander o Ray Charles. La segona novetat, el dissabte, anirà de la mà del baterista mirandès, Gonzalo del Val, que desvetllarà "Cancionero", un treball multipremiat i que celebra la cançó i la lírica en una aposta per la melodia, l'observació i els matisos.

En la presentació del programa de la Cava, s'explica que Poyo Moya és un pianista virtuós i elegant, que es va poder escoltar a l'edició 2020 de la Blues & Boogie Reunion i en altres ocasions amb la Tota Blues Band acompanyant excel·lentment figures com Bob Margolin o Dave Riley.

El concert de presentació a Terrassa del músic argentí comptarà amb Oriol Fontanals (contrabaix), Reginaldi Vilardell (bateria) i la col·laboració especial del vocalista i ballarí austríac criat a Londres, Patrick O'Brien. Diuen que la veu d'Obrien transporta a l'època daurada del Blues de Chicago i el swing dels anys 30. Actualment, col·labora amb el Poyo Moya Trio, amb qui ja han plasmat la seva connexió en festivals de jazz i blues com els de Rubí i Calella amb una posada en escena elegant i un repertori variat i didàctic per a tots els públics.

Multipremiat

Per la seva banda, el bateria de Miranda, Gonzalo del Val, presentarà "Cancionero" (Fresh Sound New Talent), el nou i multipremiat treball musical. Destacar que s'ha posicionat entre els millors àlbums de 2020, Premi Enderrock de la crítica especialitzada, premi internacional de la Journalist Association i de la crítica de la prestigiosa Down Beat. L'àlbum reuneix un compendi de cançons d'autoria pròpia i diversa on la reformulació de peces de Keith Jarret, Paul Motian, Ornette Coleman, Steve Swallow, i fins i tot de Händel. I els dona una nova personalitat. Un ventall molt ampli de sonoritats i un treball expressiu, ric, sòlid i delicat, gràcies també a la sensibilitat expressiva del conjunt instrumental del trio reforçat per la col·laboració del líric trompetista Benet Palet. En definitiva, la trobada amb Gonzalo del Val es presenta com una ocasió per gaudir d'un espai de creació amb arranjaments de jazz contemporani, post bop i balades. El baterista interpretarà "Cancionero" al costat de Toni Vaquer (piano), David Mengual (contrabaix) i Benet Palet (trompeta). Aquest mes de març hi haurà més novetats discogràfiques, com "Un imprevisto È La Sola Speranza" i "Single Mama".