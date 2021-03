El cantant terrassenc Miki Núñez, premiat pel seu disc "Iceberg" i nominat als Premis Enderrock. El cantant terrassenc Miki Núñez, premiat pel seu disc "Iceberg" i nominat als Premis Enderrock.

"Iceberg", de Miki Núñez, premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4

04.03.2021 | 04:00

Els oients de Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazine", han escollit per votació popular el disc "Iceberg" del cantant terrassenc Miki Núñez com el més destacat de la temporada. Miki ha aconseguit amb aquest treball, el segon de la seva discografia, col·locar les seves cançons entre les tres més punxades de l'any 2020 a les emissores de ràdio a Catalunya segons la llista publicada per APECAT, l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans. Miki Núñez ha aconseguit més vots que la resta de finalistes, li seguia el disc "Erial", de Segomà, i...