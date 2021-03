Arquillué posa veu a destacades novel·les d'Enrique Vila-Matas Arquillué posa veu a destacades novel·les d'Enrique Vila-Matas

04.03.2021 | 04:00

Aquest divendres, Storytel, la plataforma en "streaming" d'audiollibres, "ebooks" i podcasts, llança juntament amb el conegut actor i doblador Pere Arquilllué, de Terrassa, una sèrie d'audiollibres en els quals posa veu a destacats títols de l'escriptor Enrique Vila-Matas. Entre aquests llibres s'hi troben novel·les tan reconegudes com "La asesina ilustrada", que va ser publicada per primera vegada el 1977 i va suposar la revelació de Vila-Matas; "El viaje vertical", que explica la història d'un septuagenari obligat per la seva dona a deixar per sempre el domicili conjugal, i "Lejos de Veracruz", protagonitzada per un jove manc de 27 anys....