Viena i Any Nou a ritme de vals

03.03.2021 | 04:00

El Concert d'Any Nou de Viena, que es retransmet per televisió i és popular a tot el món, va acompanyat d'un espectacle de dansa a càrrec dels ballarins del Teatre de l'Òpera de la ciutat austríaca. Cada any se sap qui és el director del gran concert, però queda més amagat el director de la gala del ballet que en la majoria són valsos. Aquest treball, doncs, el fa des de fa dos anys José Carlos Martínez, qui va dir que està molt orgullós que li hagin fet l'encàrrec. També va afegir que "és molt particular perquè es fa en un decorat natural, que ve a ser l'antítesi del que seria un escenari tancat".