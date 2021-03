Ruta per Ca n'Aurell i la seva història de la mà de Ferran Peña

03.03.2021 | 04:00

Amb una ruta escrita i dirigida per Ferran Peña, soci de l'Ateneu Terrassenc, es convida els terrassencs que estiguin interessats a participar a una ruta pel barri de Ca n'Aurell i la seva història. El passeig inclou famoses ceràmiques de l'artista Julio Bono, així com una visita detallada a la Sagrada Família, que té un arc a l'entrada elaborat amb pedra extreta de les pedreres de la muntanya de Montjuïc i el seu significat. També es recordarà a Joan Siurana, més conegut com Matraca, un personatge molt popular.