L'Ateneu és una entitat que impulsa molta activitat cultural i tallers de coneixement en diversos àmbits. L'Ateneu és una entitat que impulsa molta activitat cultural i tallers de coneixement en diversos àmbits.

L'Ateneu Terrassenc celebra assemblea per a escollir la junta

Redacció

03.03.2021 | 04:00

L'Ateneu Terrassenc ha convocat per a aquest dissabte, 6 de març, a les 12 hores, una assemblea general extraordinària per a diversos assumptes, entre els quals destaca abordar l'elecció de la junta de l'entitat arran del traspàs del president, Josep Corominas, qui va ser també regidor en el govern socialista encapçalat per Manuel Royes. L'Ateneu expressa el seu dol pel president que ha traspassat: "Colpits encara per la recent pèrdua del nostre president, Josep Corominas, ens veiem en la necessitat de seguir amb el funcionament d'aquesta entitat, i convocar l'assemblea general per tal de fer efectiva l'elecció de junta de l'Ateneu Terrassenc i dels altres punts...