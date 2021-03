Compte enrere per a l'acte inaugural de Dansa Metropolitana al mNACTEC

Redacció

03.03.2021 | 04:00

Terrassa fa més visible aquest any la seva aposta per la dansa i s'adhereix a l'edició 2021 de Dansa Metropolitana com a seu inaugural del certamen. La programació arrancarà aquest divendres, dia 5, a partir de les 19 hores, en el magnífic pati del Vapor Aymerich, Amat i Jové, la fàbrica modernista de Lluís Muncunill, i seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). La inauguració estarà construïda al voltant de dues peces curtes de dansa que parlen de la dona i de la mecanització en relació amb el món de les fàbriques tèxtils, tan difoses a Catalunya. La jornada inaugural comença...