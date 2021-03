Un fragment de "Tempus fugit", que LaMov va oferir al Centre Cultural. Lluís Clotet Un fragment de "Tempus fugit", que LaMov va oferir al Centre Cultural.

Quan la dansa flueix vital i sensible

Mercè Boladeras

02.03.2021 | 04:00

Segon espectacle de la temporada de dansa estable del BBVA-Centre Cultural i una vegada més va rebre el premi del públic. La companyia de Saragossa, LaMov, dirigida per Víctor Jiménez, va oferir "Tempus fugit" amb música de "Les quatre estacions", de Vivaldi, i va ser un èxit. El públic va aplaudir entusiasmat al final de l'espectacle i va abandonar l'Auditori Alfons Vallhonrat amb la sensació que tot havia passat en un tres i no res, com en un somni, i amb el desig d'un retrobament molt aviat. LaMov va interpretar l'obra, creada pel mateix director artístic, que ens va arribar com un viatge molt intens i frenètic. De nou, Jiménez va apostar...