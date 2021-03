Sandra Bautista va actuar a la Jazz Cava. Lluís Clotet Sandra Bautista va actuar a la Jazz Cava.

Músiques de diferents colors

02.03.2021 | 04:00

Cap de setmana a Terrassa amb una oferta musical per a tots els gustos. S'han celebrat concerts de jazz, òpera clàssica i música moderna amb noms de primera línia en cadascun dels gèneres. Talent amb veu femeninaTerrassa Música Moderna segueix amb veu femenina. Sandra Bautista va prendre el relleu a l'egarenca Gemma Humet i va presentar el seu nou àlbum, "Trapezista", a la Nova Jazz Cava. Mozart, jove i romànticLa vena artística de Mozart es va despertar quan era molt jove i a l'adolescència ja escrivia òperes, com "Bastià i Bastiana", una història d'amor d'una pastoreta. L'obra va ser representada per l'Ensemble...