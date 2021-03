Una vista de Rellinars, municipi escollit per a la nova sortida del Centre Excursionista. Alberto Tallón Una vista de Rellinars, municipi escollit per a la nova sortida del Centre Excursionista.

El Centre Excursionista reprèn activitats

Redacció

02.03.2021 | 04:00

El Centre Excursionista de Terrassa (CET) ha comunicat que reprèn aquest mes de març l'activitat "Entrenament urbà". Aquesta activitat, des de fa anys, es fa cada dimecres, de 7 hores a 8 hores al corredor que comunica la plaça del Vapor Ventalló amb el carrer Pantà, just davant mateix de l'entitat. Aquest curs la dirigirà el Marc, titulat en el cicle superior d'Esports i actualment cursant MEF (Magisteri Educació Física). Gran part de les classes es fan a l'aire lliure, sols l'última part es realitza dins del CET, on es tindran en compte totes les mesures higièniques: mascareta, gel hidroalcohòlic i distància entre els assistents. Per...